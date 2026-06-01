Расставшаяся с Джаредом Лето россиянка забеременела от французского миллиардера

Российская модель Валерия Кауфман забеременела от французского миллиардера Варсано

Российская топ-модель Валерия Кауфман забеременела от французского миллиардера Дмитрия Варсано. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бывшая возлюбленная американского актера и музыканта Джареда Лето поделилась кадром, на котором позирует, целуя и обнимая Варсано. Она предстала перед камерой в облегающем мини-платье, подчеркнувшем ее округлившийся живот. «Лучший подарок на день рождения уже в пути», — указала в подписи отметившая 32-летие манекенщица.

Кауфман и Варсано поженились в 2024 году на озере Комо, Италия. До брака девушка несколько лет состояла в отношениях с Лето, с которым рассталась в начале 2022 года.

