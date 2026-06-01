В России высказались о сроке окончания украинского конфликта

Депутат Толмачев: Назвать точные даты окончания СВО нельзя

И в России, и на Украине стали чаще говорить о возможном завершении боевых действий, однако это лишь предположения, считает депутат Госдумы Александр Толмачев. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Тема специальной военной операции в центре всеобщего внимания. Ничего удивительного, что чуть ли не ежедневно в медиапространстве возникают разнообразные даты, время, чуть ли не место объявления о завершении конфликта. Однако это лишь предположения и личные мнения экспертов», — пояснил парламентарий.

По его словам, точную дату определяет не медийное гадание, а реальный расклад сил. Преимущество, отметил он, находится на стороне России. Толмачев призвал ориентироваться исключительно на официальные источники информации и заявления Верховного главнокомандующего, добавив, что называть конкретные сроки завершения конфликта сейчас невозможно.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявляли, что конфликт может быть прекращен до выборов в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября. Отмечается, что из-за риска поражения Республиканской партии США на выборах американский президент Дональд Трамп может серьезно заняться украинским вопросом.

