Бывший СССР
10:12, 1 июня 2026Бывший СССР

В офисе Зеленского выбрали новый срок по окончанию конфликта

«РБК-Украина»: В Киеве допускают, что конфликт может закончиться до выборов в Конгресс США
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В офисе президента Украины Владимира Зеленского допускают, что конфликт может быть прекращен до выборов в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября. О новых сроках по прекращению боевых действий со ссылкой на источники в украинской власти сообщает издание «РБК-Украина».

«На Банковой предполагают, что горячую фазу войны в Украине попытаются "успокоить" до выборов в Конгресс США в этом году», — говорится в публикации.

Отмечается, что из-за риска поражения Республиканской партии США на выборах американский президент Дональд Трамп может серьезно заняться украинским вопросом.

Ранее стало известно, что Зеленский планирует провести перестановки в командовании Вооруженных сил Украины. Отмечается, что украинский лидер намерен снять с должности главнокомандующего украинских войск Александра Сырского.

