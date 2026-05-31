РИА Новости: Зеленский планирует убрать Сырского с поста главкома ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский планирует в обозримом будущем провести перестановки в верхах Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства заявил о намерении Зеленского убрать с поста главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Его вероятным сменщиком источник назвал главу офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Нынешнего же руководителя Министерства энергетики (Минэнерго) республики, добавил собеседник агенства, Зеленский хочет вернуть на должность премьер-министра страны. Решения по этим кадровым вопросам, заключил он, будут приняты ближе к выборам в Конгресс США, то есть, в начале ноября.

В то же время издание «Страна.ua» ранее, напротив, сообщало о росте напряжения в отношениях Зеленского и Буданова. Это обусловлено «нескрываемыми политическими амбициями» последнего, что усиливает давление на действующего президента республики. На этом фоне источники издания усомнились в грядущем назначении Буданова на должность главкома ВСУ.