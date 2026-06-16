В Москве призвали ждать от Запада коварных шагов после признания вод у Крыма за Россией

Рогов: После признания вод у Крыма за Россией от Запада могут последовать «коварные шаги»

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал признание прав России на прибрежные воды Черного моря рядом с Крымом добрым знаком, отметив при этом, что «расслабляться не стоит», поскольку «коварство объединенного Запада не знает границ». Он заявил об этом в беседе с «Ридусом».

«Есть пять стадий принятия — отрицание, гнев, торг, депрессия. Теперь мы видим, что часть западных элит приходит к пятой, заключительной стадии — принятия. Они смиряются с новой реальностью — хотя это не значит, что они ей рады», — сказал Рогов.

Член ОП добавил, что разрешение спора о водах Черного моря в пользу России говорит об изменении отношения Запада к проблемам Крыма и Донбасса, однако «принятие реальности» займет еще долгий срок.

Признавая изменение границ с одной стороны, с другой они могут действовать более изощренно в поставках новых видов вооружения режиму Зеленского и в поддержке его действий против мирного населения на территории «большой России». Так что за этим решением могут последовать коварные шаги Владимир Рогов председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета

15 июня стало известно, что Россия победила Украину в Постоянной палате третейского суда (ППТС) в Гааге по делу о правах на прибрежные воды Черного моря рядом с Крымом, на Керченский пролив и Азовское море. Судом было также отклонено требование Украины по демонтажу Крымского моста.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что решение суда в Гааге о статусе прибрежных вод рядом с Крымом стало результатом скрупулезного анализа доказательств, а не давления извне.