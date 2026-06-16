Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал признание прав России на прибрежные воды Черного моря рядом с Крымом добрым знаком, отметив при этом, что «расслабляться не стоит», поскольку «коварство объединенного Запада не знает границ». Он заявил об этом в беседе с «Ридусом».
«Есть пять стадий принятия — отрицание, гнев, торг, депрессия. Теперь мы видим, что часть западных элит приходит к пятой, заключительной стадии — принятия. Они смиряются с новой реальностью — хотя это не значит, что они ей рады», — сказал Рогов.
Член ОП добавил, что разрешение спора о водах Черного моря в пользу России говорит об изменении отношения Запада к проблемам Крыма и Донбасса, однако «принятие реальности» займет еще долгий срок.
Признавая изменение границ с одной стороны, с другой они могут действовать более изощренно в поставках новых видов вооружения режиму Зеленского и в поддержке его действий против мирного населения на территории «большой России». Так что за этим решением могут последовать коварные шаги
15 июня стало известно, что Россия победила Украину в Постоянной палате третейского суда (ППТС) в Гааге по делу о правах на прибрежные воды Черного моря рядом с Крымом, на Керченский пролив и Азовское море. Судом было также отклонено требование Украины по демонтажу Крымского моста.
Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что решение суда в Гааге о статусе прибрежных вод рядом с Крымом стало результатом скрупулезного анализа доказательств, а не давления извне.