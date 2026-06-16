В России сделали заявление после решения в Гааге о статусе прибрежных вод рядом с Крымом

Джабаров: Решение в Гааге по Керченскому проливу стало результатом анализа доказательств

Решение Третейского суда в Гааге о статусе прибрежных вод рядом с Крымом стало результатом скрупулезного анализа доказательств, а не давления извне. Такое заявление сделал сенатор Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

«Подтвержден наш суверенитет над Керченским проливом и прилегающими акваториями, поставлена точка в споре, который Киев искусственно раздувал 10 лет. (...) Статус Керченского пролива и Азовского моря (как и при СССР) — внутренние воды нашего государства, и эти пространства исторически и юридически принадлежат России», — обозначил Джабаров, добавив, что «Азовское море — российское как минимум со времен Петра I».

Сенатор напомнил, что в ноябре 2018 года, по инициативе президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) украинские корабли двинулись к Керченскому проливу. Тогда на законные требования остановиться был получен отказ. Москва расценила инцидент в прибрежных водах как провокацию, а Украина, в свою очередь, в 2019 году подала иск с требованием оспорить право России на данные территории.

Джабаров обратил внимание на то, что тяжба рассматривалась строго в правовом поле. В частности, он указал на то, что дело рассматривали пять независимых судей из Алжира, Британии, Мексики, России и Республики Корея.

«Провалилась и попытка объявить Керченский пролив международным с правом бесконтрольного прохода военных кораблей недружественных государств», — заключил российский политик.

Ранее МИД России сообщил о том, что суд в Гааге отказал Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья. Также было отклонено требование Киева по демонтажу Крымского моста.