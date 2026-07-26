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00:43, 27 июля 2026 (обновлено: 00:44, 27 июля 2026)Мир

Трамп опубликовал изображение стены на границе с Канадой

Трамп выложил ИИ-изображение высокой стены между США и Канадой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Президент США Дональд Трамп разместил изображение высокого барьера на границе с Канадой. Картинку он опубликовал на своей странице в Truth Social.

Предположительно, изображение сгенерировано искусственным интеллектом (ИИ). Рядом с высокой стены на земле с американской стороны находится щит с надписью «Барьерный воздушный фильтр», который сопровождается слоганом Clean Air. Clear Borders («Чистый воздух. Четкие границы»).

Пост может быть отсылкой на лесные пожары в провинции Онтарио.

Ранее Трамп пригрозил Канаде увеличением таможенных пошлин из-за лесных пожаров. По его словам, власти Канады содержат свои леса в плохом состоянии, из-за чего в США проникает «отвратительный, грязный и вредный воздух, качество которого представляет опасность».

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