Россия победила Украину в суде в Гааге в деле по Крыму

МИД России объявил о победе над Украиной в ППТС в Гааге по делу о водах рядом с Крымом

Россия победила Украину в Постоянной палате третейского суда (ППТС) в Гааге по делу о правах на прибрежные воды Черного моря рядом с Крымом, на Керченский пролив и Азовское море. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

«Потерпели крах усилия Киева оспорить суверенитет России над Крымским полуостровом и прилегающими к нему морскими пространствами. Арбитраж отказал Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья», — говорится в публикации.

Отмечается, что судом было также отклонено требование Украины по демонтажу Крымского моста.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу на саммите G7 («Большой семерки»), который пройдет 15-17 июня в Эвиан-ле-Бене во Франции. По его словам, мероприятие может быть хорошей возможностью, чтобы обсудить мирное урегулирование между двумя лидерами в присутствии коллег из США и ЕС.