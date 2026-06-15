Зеленский предложил Путину встречу на саммите G7

Зеленский предложил Путину встретиться на саммите G7 в присутствии лидеров ЕС и США

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться на саммите G7 («Большой семерки»). Его слова в своем Telegram-канале приводит «РБК-Украина».

«Там будут присутствовать Трамп и [Эммануэль] Макрон, поэтому европейцы плюс Америка. Это хорошая возможность встретиться всем вместе», — сказал он.

Саммит пройдет 15-17 июня во французском городе Эвиан-ле-Бен.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что лидеры стран «Большой семерки» (G7) в ходе предстоящего саммита G7 во Франции хотят организовать встречу с участием президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, чтобы изменить позицию американского лидера по украинскому конфликту. Утверждается, что лидеры G7 планируют убедить главу Белого дома, что Украина одерживает верх в боевых действиях.