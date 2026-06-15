Лидеры G7 и Зеленский задумали убедить Трампа в «победе» Украины

Politico: Лидеры G7 и Зеленский хотят изменить позицию Трампа по Украине

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) в ходе предстоящего саммита G7 во Франции хотят организовать встречу с участием президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, чтобы изменить позицию американского лидера по украинскому конфликту. Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico.

«Сначала организаторы не собирались приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит, но теперь планируют провести с ним двухчасовую встречу во вторник», — говорится в публикации.

Как утверждается, идея лидеров G7 заключается в том, чтобы убедить Трампа, что Украина якобы одерживает верх в боевых действиях.

Также сообщается, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи намерен подчеркнуть, что Европа действительно вносит свой вклад в военную и финансовую помощь Киеву, как того и требовал Трамп. Издание отмечает, что если глава Белого дома не будет стремиться подорвать позиции Украины, то европейские лидеры воспримут это как победу даже при отсутствии прямой поддержки Киева со стороны Вашингтона.

14 июня состоялся телефонный разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Во время беседы стороны обсудили ряд международных вопросов, включая ситуацию вокруг Украины. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Трамп вновь высказался за прекращение боевых действий и выразил готовность воздействовать по этому вопросу на европейских союзников и Киев.

