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19:31, 14 июня 2026Мир

Трамп пообещал повлиять на Киев

Ушаков: Трамп готов повлиять на Киев и ЕС для урегулирования конфликта на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСаммит G7

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил свою готовность в скорейшем урегулировании конфликта на Украине и пообещал повлиять на Киев. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

По его словам, американский лидер вновь подчеркнул необходимость прекращения боевых действий. Трамп также заявил о готовности воздействовать по этому вопросу на европейских союзников и Киев и в ходе предстоящих международных контактов, в том числе на саммите G7.

Как отметил Ушаков, в ходе беседы президент США высказал мнение, что завершение конфликта способно открыть новые возможности для развития отношений между Москвой и Вашингтоном.

По словам помощника российского лидера, Трамп считает, что достижение мирного урегулирования позволит перейти к формированию качественно нового уровня американо-российского взаимодействия.

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