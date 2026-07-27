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04:30, 27 июля 2026Наука и техника

В США раскритиковали гиперзвуковую программу Пентагона

TNI: Программу создания гиперзвуковых ракет для эсминцев ВМС США Zumwalt раскритиковали
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Robert F. Bukaty / AP

Счетная палата США (Government Accountability Office, GAO) раскритиковала Пентагон за бессистемный подход к реализации программы разработки гиперзвуковых ракет. Об этом пишет журнал The National Interest (TNI).

В середине июля федеральное агентство опубликовало отчет, в котором призвало Минобороны сформировать комплексную стратегию развертывания гиперзвуковых ракет. В документе отметили, что Военно-морские силы (ВМС) США все еще пытаются решить, как разместить гиперзвук на своих кораблях.

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Также GAO напомнила, что работы по переоборудованию трех эсминцев типа Zumwalt для внедрения гиперзвуковых ракет отстают от графика на два года. Отмечается, что проблемы связаны с интеграцией ракеты Conventional Prompt Strike (CPS). Испытания ракеты с борта эсминца планировали начать в 2025 году, но из-за проблем с финансированием работы перенесли на 2027-й.

Ранее в июле издание 19FortyFive подсчитало, что программа постройки стелс-эсминцев Zumwalt обошлась Вашингтону в 27 миллиардов долларов.

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