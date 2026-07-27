Россиянам рассказали об увеличении выплат с августа

Юрист Виноградов: С 1 августа пенсии вырастут у работающих пенсионеров

С 1 августа 2026 года пенсии вырастут у работающих пенсионеров и некоторых других категорий граждан. Об этом сообщил агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Он отметил, что работающим пенсионерам пересчитают страховую пенсию с учетом взносов за прошлый год. Максимальная прибавка составит 470,28 рубля. В случае, если за прошлый год новые коэффициенты не сформировались, перерасчета не будет, добавил юрист.

Получателям накопительной пенсии выплату увеличат на 17,3-19,3 процентов в зависимости от источника накоплений.

Ранее Вадим Виноградов рассказал о неочевидных основаниях для увеличения пенсии. По его словам, перерасчет пенсии возможен не только при обнаружении ошибок, но и при предоставлении новых документов, о существовании которых заявитель мог не знать или не придать им значения. Юрист добавил, что фундаментальное значение для перерасчета имеет подтверждение стажа и заработка до 2002 года.