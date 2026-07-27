МВД: Пострадавшему от мошенников первым делом нужно заблокировать банковскую карту

В МВД перечислили порядок действий, который поможет защититься россиянам при действиях телефонных аферистов. Перечень необходимых шагов раскрыло издание РИА Новости.

Если случилось так, что человек уже перевел свои сбережения киберпреступникам или сообщил личные данные, то нужно как можно скорее произвести блокировку банковской карты. Кроме того, требуется поменять пароли к приложениям и электронной почте.

Следующее важное действие — звонок в банк и обращение в полицию. Работники банков и государственных структур никогда не будут запрашивать у вас СМС-коды, просить устанавливать сомнительные приложения или предлагать перевести деньги на некий «безопасный» счет.

Как напомнили в МВД, аферисты же звонят и представляются стражами порядка. Также они могут маскироваться под сотрудников техподдержки, рассылать фишинговые ссылки и применять программы удаленного доступа в своей противоправной деятельности. Все эти изобретательные приемы нужны им для того, чтобы завладеть доступами к картам и паролям.

Ранее парламентарий Каплан Панеш заявил, что мошенники могут писать и представляться владельцами или менеджерами сети салонов красоты, создавая доверительную атмосферу и обещая подарить бесплатную процедуру. Стоит проявлять особую осторожность — при переходе на ссылки от преступников есть риск попасть на платформу, полностью копирующую реально существующую страницу салона красоты или другого подобного места.