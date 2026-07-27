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06:47, 27 июля 2026 (обновлено: 06:48, 27 июля 2026)Бывший СССР

Больные солдаты ВСУ пропали без вести в Черниговской области

РИА Новости: Больные мобилизованные в ВСУ пропали без вести в Черниговской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Мобилизованные украинцы с хроническими заболеваниями пропали без вести в подразделениях 143-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

Как утверждает представитель силовых структур со ссылкой на близких военных, значительная часть пропавших была мобилизована в возрасте старше 50 лет.

«Большая часть из них была предпенсионного возраста — старше 50 лет с хроническими заболеваниями, а некоторые даже имели психические расстройства, в том числе вызывающие временную амнезию», — заявил собеседник агентства.

Ранее командиры ВСУ запретили оказывать помощь больным хантавирусом военнослужащим. Отмечается, что на территории Харьковской, Сумской и Львовской областей массово распространяется хантавирус, из-за чего украинские подразделения несут небоевые потери.

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