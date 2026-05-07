Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) запретили оказывать помощь больным хантавирусом военнослужащим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
Отмечается, что на территории Харьковской, Сумской и Львовской областей массово распространяется хантавирус, из-за чего украинские подразделения несут небоевые потери. «Примечательно, что украинские командиры запрещают оказывать медицинскую помощь больным военнослужащим, считая, что они пытаются избежать участия в боевых действиях», — заявил собеседник агентства.
Ранее стало известно о вспышке вируса на лайнере в Атлантическом океане. Уточнялось, что около 150 пассажиров оказались в затруднительном положении у побережья Кабо-Верде после того, как на судне произошла вспышка смертельного вируса. Его жертвами уже стали три человека.