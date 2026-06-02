Депутат Зубарев: Киев показывает пренебрежение международным правом, ударяя по детям

Удары по образовательным учреждениям Донбасса и Новороссии показывают, что Киев полностью пренебрегает международным правом. Об этом заявил депутат Законодательного собрания Запорожской области Максим Зубарев в беседе с ТАСС.

«Очередной обстрел школы в Васильевке — результат ударов нацистского режима по гражданским объектам. Звериный оскал фашистов киевского режима стирает грани морали, и никакие организации ООН не помогут нам их остановить», — сказал Зубарев.

По его мнению, остановить Украину в стремлении истребить все русское, в том числе детей, сможет только российская армия.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что наказание для ударивших по колледжу в Старобельске Луганской народной республики будет неотвратимым.