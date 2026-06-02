00:53, 2 июня 2026

Россия отреагировала на задержание французскими военными танкера Tagor

Захарова: Международными являются только те санкции, которые утверждены СБ ООН
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что международными являются только те санкции, которые утверждены Советом Безопасности (СБ) ООН. Об этом говорится в комментарии в связи с задержанием французскими военными танкера Tagor в открытом море.

«Незаконные односторонние ограничительные меры, принятые европейцами, могут стать международными лишь в воображении франко-британского пиратского тандема», — подчеркнула Захарова.

Она также добавила, что Генеральная Ассамблея ООН неоднократно отмечала несоответствие подобных «санкций» нормам международного права.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон опубликовал видео задержания танкера. По его словам, операция была якобы произведена «в строгом соответствии с морским правом». «Эта операция была проведена в Атлантике, в международных водах, при поддержке ряда партнеров, включая Соединенное Королевство, в строгом соответствии с морским правом», — написал французский лидер.

