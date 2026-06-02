13 таинственных незнакомцев вылезли из канализации

В Нью-Йорке 13 человек забрались в канализационные люки ночью и вылезли через три часа
Антонина Черташ
Фото: Studio MDF / Shutterstock / Fotodom

В Нью-Йорке полиция ведет расследование после того, как более десятка таинственных незнакомцев вылезли из канализационных люков. Об этом сообщает MyTwinTiers.

По данным полиции, около 11 часов вечера в четверг в бруклинском районе Грейвсенд не менее семи человек спустились в канализацию через люк на пересечении Макдональд-авеню и Колин-плейс. Около двух часов ночи они вылезли обратно. Еще одна группа из восьми человек была замечена в районе Хейворд-стрит и Бедфорд-авеню: они спустились в люк около часа ночи и вылезли незадолго до четырех часов утра, после чего скрылись на автомобиле.

На место прибыли кинологи, пожарные и специалисты департамента охраны окружающей среды. Осмотр показал, что инфраструктура не повреждена. В департаменте подчеркнули, что нахождение в канализации незаконно и смертельно опасно из-за ядовитых газов, неустойчивых поверхностей и риска затопления. Член городского совета призвала граждан немедленно сообщать о подобных случаях в полицию. Правоохранители выясняют, связаны ли эти два инцидента между собой.

Ранее сообщалось, что в городе Канзас-Сити, США, женщину полтора часа вытаскивали из канализации. Она застряла в трубе на глубине нескольких десятков метров.

