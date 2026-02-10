Женщина упала в канализацию и застряла там на несколько часов

В США женщина застряла в канализации на несколько часов

В городе Канзас-Сити, США, женщину полтора часа вытаскивали из канализации. Об этом пишет The Kansas City Star.

40-летняя американка упала в дождевую канализацию и застряла в трубе на глубине нескольких десятков метров. К ней прибыли спасатели и успешно вытащили ее из трубы. Тем не менее она провела в бедственном положении несколько часов.

Женщину госпитализировали. Она находится в стабильном состоянии.

Ранее сообщалось, что в Великобритании спасли мужчину, упавшего в канализационный колодец. Он провалился сквозь землю посреди рынка.

