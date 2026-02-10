Женщина упала в канализацию и застряла там на несколько часов

В городе Канзас-Сити, США, женщину полтора часа вытаскивали из канализации. Об этом пишет The Kansas City Star.
40-летняя американка упала в дождевую канализацию и застряла в трубе на глубине нескольких десятков метров. К ней прибыли спасатели и успешно вытащили ее из трубы. Тем не менее она провела в бедственном положении несколько часов.
Материалы по теме:
«Сердце разрывается от боли за семьи»История дайвера, который сумел раскрыть тайну пропажи влюбленной пары
11 февраля 2022
«Это безумно пугает»На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
14 сентября 2019
Останки матери и дочери, пропавших 50 лет назад, нашли в утонувшей машине. В том же канале оказался еще один скелет
22 августа 2024
Женщину госпитализировали. Она находится в стабильном состоянии.
Ранее сообщалось, что в Великобритании спасли мужчину, упавшего в канализационный колодец. Он провалился сквозь землю посреди рынка.