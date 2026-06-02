06:00, 2 июня 2026

Назван способ отличить лень от выгорания

Психолог Каталина: Выгорание отличается от лени продолжительностью
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Adrian Swancar / Unsplash

Выгорание часто маскируется под лень и потерю дисциплины, предупредила бизнес-психолог, экономист Екатерина Каталина. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способы отличить одно от другого.

По словам эксперта, не каждое нежелание работать говорит о слабой воле. Иногда лень даже полезна, она помогает человеку экономить силы и не тратить ресурс там, где задачу можно упростить. Однако если откладывание дел становится постоянным, становится трудно даже приехать в офис, а концентрация исчезает уже в начале дня, это может быть признаком перегруза или выгорания.

Не зря говорят: лень — двигатель прогресса. Если мы используем искусственный интеллект для составления контент-плана, потому что лень выдумывать идеи для постов самостоятельно, в этом нет ничего плохого, если потом эти идеи адаптируются под конкретный проект

Екатерина Каталинабизнес-психолог

Проблемы же начинаются, когда человек уже не просто ищет короткий путь, а регулярно не может заставить себя работать: отвлекается на телефон, выходит на перекуры, долго раскачивается перед простыми задачами или с трудом собирается в офис, рассказала психолог.

«ВОЗ описывает выгорание как профессиональный феномен, связанный с хроническим рабочим стрессом, с которым не удалось справиться. Среди его признаков называется истощение, психологическая дистанция от работы, негативное отношение к ней и снижение профессиональной эффективности. При этом выгорание не считается медицинским диагнозом», — поделилась эксперт.

Выгоревший человек может выглядеть со стороны ленивым, так как хуже концентрируется, медленнее решает задачи, раздражается от просьб и теряет интерес к тому, что раньше делал нормально, обозначила собеседница «Ленты.ру». Все это является попыткой организма снизить нагрузку, уточнила психолог.

Первым делом Каталина посоветовала тем, кто столкнулся с выгоранием, не ругать себя, а начать искать причину.

Важно понять, какие именно задачи хочется отложить: скучные, пугающие ответственностью, слишком сложные или те, в которых человек давно не видит смысла. Отдельно стоит посмотреть на здоровье: некоторые состояния, в том числе эндокринные нарушения, могут влиять на работоспособность, поэтому при постоянной слабости, сонливости и резком падении энергии лучше обратиться к врачу, а не списывать все на характер

Екатерина Каталинабизнес-психолог

Большую роль, по словам специалиста, играет и то, как человек отдыхает. Например, если в выходные все время уходят на детей, готовку, уборку и бесконечные бытовые задачи — формально человек не работал, но и не восстановился, и выходит на работу в понедельник без запаса сил.

«Главное — не лечить выгорание самопринуждением, которое часто только ухудшает состояние. Лучше начать с аудита: сколько вы спите, есть ли настоящий отдых, какие задачи забирают больше всего сил, где можно снизить нагрузку, что можно делегировать или обсудить с руководителем. Лень проходит после паузы, смены задачи или нормального отдыха. Выгорание же не проходит на протяжении длительного времени: человек вроде бы отдыхает, но не восстанавливается, теряет мотивацию, раздражается и все хуже справляется с привычной работой. В такой ситуации вопрос не в том, как заставить себя еще немного потерпеть, а в том, как вернуть себе ресурс и вовремя обратиться за помощью», — завершила психолог.

Ранее кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина рассказывала, что стремление довести дачный участок до идеала превращает отдых во вторую работу с дедлайнами и KPI и приводит к выгоранию.

