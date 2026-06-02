Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 2 июня 2026Наука и техника

Найден способ снизить риск развития рака легких

F&F: Средиземноморская диета снижает риск развития рака легких
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: deryabinka / Shutterstock / Fotodom

Средиземноморский рацион может быть связан с более низким риском развития рака легких и смерти от него. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные более 191 тысячи участников UK Biobank. Результаты опубликованы в Food & Function (F&F).

Исследователи оценивали, как часто люди употребляли овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые продукты, орехи и рыбу, а также сколько в их рационе было разных типов жиров. Оказалось, что у участников, которые лучше всего придерживались средиземноморской диеты, риск рака легких был на 34 процента ниже, а риск смерти от него — на 39 процентов ниже.

Материалы по теме:
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака. Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
Тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака.Почему надежда на чудо может быть опаснее болезни?
1 марта 2024
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака. Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
Мир облетела новость о создании вакцины от всех видов рака.Может ли прививка защитить от опухолей и как скоро она станет доступна?
28 июля 2025

Отдельно ученые отметили роль полиненасыщенных жирных кислот, которые содержатся в рыбе, орехах, семенах и растительных маслах. Их более высокое потребление было связано со снижением риска рака легких на 18 процентов и смертности от него на 23 процента. При этом избыток насыщенных жиров, напротив, связывался с повышенным риском.

Авторы подчеркивают, что исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь, но показывает возможную роль питания в профилактике рака легких. Особенно перспективной стратегией может быть замена части насыщенных жиров на более полезные источники жира.

Ранее ученые выяснили, что микропластик вызывает злокачественные изменения в клетках легких.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава офиса Зеленского назвал более опасное для Украины оружие, чем «Орешник». Чего боятся в Киеве?

    Новый премьер-министр Венгрии записал видеообращение из туалета

    Польша подняла в небо истребители якобы из-за российской авиации

    Учительницу обвинили в оральном сексе со школьником

    Роднина высказалась о возможном присвоении Сафонову звания заслуженного мастера спорта

    Найден способ снизить риск развития рака легких

    В США назвали невозможной победу Украины в конфликте с Россией

    Назван способ отличить лень от выгорания

    Туристы перечислили самые отвратительные города мира

    На Ильском НПЗ произошло возгорание из-за атаки беспилотника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok