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19:28, 15 июля 2025Наука и техника

Выявлена новая угроза микропластика для организма

J Hazard Mater: Микропластик вызывает злокачественные изменения в клетках легких
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: chayanuphol / Shutterstock / Fotodom

Микропластик способен вызывать злокачественные изменения в клетках легких — к такому выводу пришли ученые Медицинского университета Вены. Результаты их исследования опубликованы в Journal of Hazardous Materials и еще раз показывают, насколько важно сокращать пластиковые отходы.

Ученые изучали, как микрочастицы полистирола, широко используемого в упаковке продуктов и одноразовой посуде, взаимодействуют с разными типами легочных клеток. Оказалось, что здоровые клетки особенно активно поглощают мельчайшие частицы — около 0,00025 миллиметра — и начинают проявлять признаки ранних онкологических изменений: усиливается миграция клеток, накапливаются повреждения ДНК, возрастает оксидативный стресс и активируются сигнальные пути, стимулирующие рост и выживание.

Исследователи отметили, что у клеток резко снижается способность восстанавливать поврежденную ДНК, при этом одновременно активируются механизмы, которые обычно отвечают за рост. Параллельно клетки запускают защитные антиоксидантные системы, пытаясь компенсировать полученные повреждения.

Даже кратковременный контакт с микропластиком может запустить опасные процессы в здоровых легочных клетках, тогда как раковые клетки оставались относительно устойчивыми. По мнению исследователей, долгосрочные последствия такого воздействия требуют срочного и более глубокого изучения, а проблема пластикового загрязнения становится еще более актуальной.

Ранее стало известно, что даже самые современные очистные сооружения не способны полностью задержать микропластик. Частицы пластика размером меньше пяти миллиметров продолжают проникать в почву и воду, распространяя опасные химикаты, несмотря на фильтры.

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