Россияне рассказали о навыке замечать вирусную рекламу в соцсетях

Hi-Tech Mail и «VK Реклама»: Вирусную рекламу в соцсетях замечает почти половина россиян

В российском сегменте пользователей соцсетей почти половина признается, что видит вирусную рекламу. Об этом сообщается в новом опросе Hi-Tech Mail и «VK Реклама». Все данные есть в распоряжении «Ленты.ру».

В ходе опроса выяснилось, что каждый третий когда-либо пересылал такую рекламу своим знакомым. При этом каждый пятый считает, что она способна повлиять на его решение о приобретении того или иного товара.

Ключевыми составляющими рекламы, которая может «зацепить», являются юмор и самоирония — так ответили 56 процентов респондентов. Тем не менее для 36 процентов опрошенных в рекламе важен неожиданный сюжетный поворот, а для 31 процента — качественная съемка и красивая картинка. Немаловажно и следование трендам и современным менам — в этом уверен каждый пятый участник опроса.

В то же время реклама, сгенерированная ИИ, способна привлечь внимание только 5 процентов россиян, добавили в Hi-Tech Mail и «VK Реклама».

Большинство, как отмечается, смотрит на вирусную рекламу вполне нейтрально. При этом представители поколения Z (18-24 года) активнее активнее в реакции на такой контент: каждый четвертый с интересом смотрит ее и готов поделиться ссылкой.

Выяснилось, что влияние рекламы на женщин более заметно — каждая четвертая, если контент ее «зацепил», начинает рассматривать покупку товара. При этом мужчин, ответивших аналогично, всего 17 процентов.

Новый опрос проводился на портале Hi-Tech Mail с 17 по 31 июля. Участие в нем приняло более 2 тысяч респондентов со всей России.

Ранее стало известно, что просмотры историй пользователей социальной сети «ВКонтакте» за первые шесть месяцев 2026-го выросли на 39 процентов. Также сообщалось, что с начала 2026 года авторы во «ВКонтакте» заработали 1,4 миллиарда рублей с помощью нативной рекламы на платформе VK AdBlogger.