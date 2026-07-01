Раскрыт заработок авторов контента в VK в 2026 году

Авторы «ВКонтакте» заработали 1,4 млрд рублей с помощью VK AdBlogger в 2026 году

С начала 2026 года авторы во «ВКонтакте» заработали 1,4 миллиарда рублей с помощью нативной рекламы на платформе VK AdBlogger. Об этом «Лента.ру» узнала из пресс-релиза компании.

В первом полугодии текущего года доходы создателей контента оказались выше, чем за весь прошлый год. Это обеспечило не только рост инвестиций со стороны рекламодателей, но и в два раза увеличило число самих авторов, делящихся своими материалами на платформе.

Сейчас в VK AdBlogger создателям контента доступны два формата монетизации: нативная реклама брендов и продвижение товаров через шопсы. В итоге максимальный заработок автора с помощью такой интеграции достиг 1,55 миллиона рублей. При этом самые высокие показатели продемонстрировала платформа «VK Клипы» — количество интеграцией с ней выросло в 11 раз.

«Нативные рекомендации повышают доверие и вовлеченность: пользователи активно комментируют такие публикации, делятся советами, задают вопросы и принимают решение о приобретении товаров. Такой формат помогает брендам выстраивать живой диалог с аудиторией, поэтому интерес к сотрудничеству с авторами продолжает расти», — прокомментировала статистику руководитель группы монетарной мотивации авторов «ВКонтакте» Елизавета Пескова.

Ранее VK Fest объявил первых участников сцены инфлюенсеров в Москве. Так, на сцене выступят Артур Бабич, Аня Покров, Даник, Утопия Шоу, Маша и Роберт Герберы, Милана Хаметова и многие другие.