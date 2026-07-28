Просмотры историй пользователей российской соцсети выросли

Ежемесячная аудитория историй пользователей «ВКонтакте» достигла 61,3 млн человек

Просмотры историй пользователей российской социальной сети «ВКонтакте» за первое полугодие 2026-го выросли на 39 процентов. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети.

«Ежемесячная аудитория историй ВКонтакте достигла 61,3 млн человек. В среднем каждый зритель просматривает 23 истории в день», — рассказали в пресс-службе площадки.

Из новшеств: истории теперь можно публиковать на 48 часов, чтобы больше людей могли их увидеть. При этом автор сам может выбрать время «жизни» своей истории — она может быть доступна 24 или 48 часов. Наряду с этим можно выбрать аудиторию, которая увидит историю — все пользователи, друзья или близкий круг.

«Истории решают задачу, которую сложнее закрыть другими форматами: рассказать что-то важное быстро и только тем людям, которым ты хочешь это показать. По этой причине мы развиваем шаблоны и инструменты, которые помогают автору найти идею и собрать историю за несколько секунд», — объяснил руководитель направления социальных сервисов «ВКонтакте» Святослав Васильев.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года авторы во «ВКонтакте» заработали 1,4 миллиарда рублей с помощью нативной рекламы на платформе VK AdBlogger. В первом полугодии текущего года доходы создателей контента оказались выше, чем за весь прошлый год.