Стали известны подробности начавшейся встречи Зеленского и Трампа в Белом доме

Журналист Комадовский: Трамп и Зеленский начали переговоры за закрытыми дверями без прессы

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский начали переговоры в Белом дом за закрытыми дверями без прессы. Об этом сообщает журналист Миша Комадовский на странице в соцсети X.

По его данным, переговоры начались в 9:47 (16:47 по московскому времени). Он отметил, что украинская делегация прибыла в Вашингтон в приподнятом настроении, ожидая «позитивной встречи» с Трампом.

В пресс-пуле Белого дома отметили, что Зеленский вошел в Белый дом не через парадный, а через боковой вход, где его заметил фотограф.

Ранее агентство Reuters сообщило, что темами встречи лидеров станет процесс разрешения разногласий между Москвой и Киевом, а также разрешение на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.