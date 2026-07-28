Звезда российского фильма «Эскортница» раскрыла отношение к пластике

Актриса Анна Старшенбаум заявила, что импланты в ягодицах всегда выглядят ужасно

Российская актриса Анна Старшенбаум раскрыла отношение к пластике. Мнением она поделилась на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда фильма «Эскортница» опубликовала сторис (на момент написания новости он был удален), в котором высказалась о пластике ягодиц. Так, Старшенбаум обратилась к россиянкам с просьбой перестать прибегать к данной манипуляции. «Девочки, миленькие, ну, пожалуйста, перестаньте вы вставлять эти жуткие импланты себе в попы», — заявила артистка.

По ее мнению, импланты в ягодицах очень заметны и всегда выглядят ужасно. «Если вам кажется, что вот именно у вас не заметно — поверьте, вам кажется. Пожалуйста, перестаньте себя уродовать!» — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что Анна Старшенбаум вышла замуж в пижаме.