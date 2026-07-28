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19:40, 28 июля 2026Моя страна

Почти идеально сохранившийся корабль времен Петра I нашли в России

Дайверы нашли на дне Онеги почти в идеальном состоянии корабль времен Петра I
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дайвинг клуб подводного плавания "Диво" / VK

Корабль времен первого российского императора Петра I нашли на дне Онежского озера. Об этом заявили в дайвинг-сообществе подводного плавания «Диво» в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что это «новоманерный» корабль середины XVIII века, то есть тот, что в петровскую эпоху был создан по европейскому образцу. По строению корабля также понятно, что члены экипажа когда-то поднимали и растягивали на его креплениях парусину.

Дайверы приблизились к судну, которое оказалось почти в идеальном состоянии и практически без повреждений, и осторожно исследовали его, тем самым сделав первые ценные исторические находки. В частности, там уже удалось найти три монеты 1746 года. Те были отчеканены в годы правления дочери Петра I — Елизаветы Петровны. Таким образом, как предположили специалисты, судну больше 250 лет. Тем не менее оно пошло на дно именно в годы царствования Елизаветы Петровны.

В настоящее время на Онежском озере все еще продолжают свое исследование члены «Диво». Также в экспедиции участвуют специалисты ДОСААФ России и компания «Морская геодезия». «Наша главная задача сейчас — фото и видеофиксация, чтобы в архивах восстановить судьбу кораблей и их экипажей», — заявили активисты.

Ранее в акватории залива Петра Великого был найден пароход «Князь Горчаков». Он подорвался на морской мине в районе острова Аскольд в мае 1906 года, когда шел во Владивосток из Одессы. К грузу приковано внимание археологов. Как отметил глава секции подводных исследований РГО Алексей Кондратюк, пароход мог перевозить предметы быта для высокопоставленных лиц приморского города — мебель, картины и фарфор.

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