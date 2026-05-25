14:31, 25 мая 2026

Рассекречен дорогостоящий груз затонувшего у берегов России парохода

На борту «Князя Горчакова» могли быть предметы быта для высокопоставленных лиц
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Затонувший более века назад у берегов Владивостока пароход «Князь Горчаков» мог перевозить из Одессы предметы быта для высокопоставленных лиц приморского города. О дорогостоящем грузе на борту судна рассказал РИА Новости руководитель секции подводных исследований Русского географического общества Алексей Кондратюк.

Он отметил, что пароход очень хорошо сохранился, поэтому, с большой вероятностью, артефакты внутри него тоже уцелели. «Корабль сохранил свою форму, что бывает очень редко, если корабль лежит на малой глубине. Если форма сохранена, значит, все-таки внутри, в самом корабле, есть сохранившиеся элементы», — объяснил Кондратюк, указав, что найденные там предметы будут иметь большую историческую ценность.

Ранее председатель Приморского отделения Русского географического общества Алексей Буяков сообщил, что на борту парохода находился ценный груз с огромной по тем временам страховкой — 1,5 миллиона рублей.

В мае силы Тихоокеанского флота во время обследования акватории залива Петра Великого обнаружили судно «Князь Горчаков», подорвавшееся на морской мине весной 1906 года на подходе к Владивостоку из Одессы.

Пароход играл важную роль в транспортной системе Российской империи. Судно доставляло военные грузы и перевозило демобилизованных солдат. Во время Русско-японской войны «Князь Горчаков» вошел в состав Второй Тихоокеанской эскадры.

