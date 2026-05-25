15:15, 25 мая 2026Путешествия

Молния лишила жизни туриста на горе в Индонезии

В пятерых туристов ударила молния на горе Монроло в Индонезии
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom

В пятерых туристов ударила молния на горе Монроло в Индонезии, одного из них она лишила жизни. Об этом пишет агентство ANTARA со ссылкой на спасательные службы.

Инцидент произошел днем 24 мая. Туристы хотели достичь вершины горы, но погода резко ухудшилась — пошел проливной дождь, началась гроза. Несмотря на это группа продолжила восхождение и делала фотографии по пути. В итоге в них ударила молния.

Спасательная группа отправилась на гору несколькими часами позже. Всего в операции участвовало 22 человека. Выяснилось, что четыре альпиниста пострадали. Не выжившим оказался 25-летний альпинист по имени Фаузан. Его тело эвакуировали с горы к утру следующего дня.

Ранее пассажиры закричали от ужаса после удара молнии в крыло самолета. Известно, что оно задымилось.

