Молния лишила жизни туриста на горе в Индонезии

В пятерых туристов ударила молния на горе Монроло в Индонезии

В пятерых туристов ударила молния на горе Монроло в Индонезии, одного из них она лишила жизни. Об этом пишет агентство ANTARA со ссылкой на спасательные службы.

Инцидент произошел днем 24 мая. Туристы хотели достичь вершины горы, но погода резко ухудшилась — пошел проливной дождь, началась гроза. Несмотря на это группа продолжила восхождение и делала фотографии по пути. В итоге в них ударила молния.

Спасательная группа отправилась на гору несколькими часами позже. Всего в операции участвовало 22 человека. Выяснилось, что четыре альпиниста пострадали. Не выжившим оказался 25-летний альпинист по имени Фаузан. Его тело эвакуировали с горы к утру следующего дня.

