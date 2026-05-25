Назван способ обновить спальню дешево и без ремонта

Дизайнер Донковцева: Текстиль поможет обновить спальню дешево и без ремонта

Декор при помощи текстиля и грамотное освещение помогут обновить спальню дешево и без ремонта. Способы изменить интерьер без больших затрат назвала россиянам дизайнер интерьера, основатель дизайн-студии LiDesign Марина Донковцева, пишет «Газета.ru».

Дизайнер посоветовала выбирать плотные шторы, качественное покрывало и декоративные подушки в спокойных оттенках — они сразу создают ощущение уюта и статуса. Удачными цветами Донковцева назвала бежевый, графитовый, пыльно-розовый, оливковый и молочный.

При выборе постельного белья специалистка посоветовала обратить внимание на однотонные комплекты из сатина или льна. Дизайнер подчеркнула, что аккуратно заправленная кровать сразу делает интерьер собранным и стильным.

«Не стоит также забывать про декор. Один крупный постер, зеркало в лаконичной раме, свечи или ваза смотрятся лучше, чем множество случайных мелочей. В "дорогом" интерьере всегда чувствуется порядок, поэтому важно убрать визуальный шум и оставить только то, что действительно украшает комнату», — заключила эксперт.

Ранее эксперты подсчитали, что меблировка однокомнатной квартиры в России обойдется минимум в 150-200 тысяч рублей. Если выбирать более качественные и долговечные варианты, то сумма вырастет до 300–650 тысяч рублей.