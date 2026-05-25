Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:51, 25 мая 2026Экономика

Назван способ обновить спальню дешево и без ремонта

Дизайнер Донковцева: Текстиль поможет обновить спальню дешево и без ремонта
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Molishka / Shutterstock / Fotodom

Декор при помощи текстиля и грамотное освещение помогут обновить спальню дешево и без ремонта. Способы изменить интерьер без больших затрат назвала россиянам дизайнер интерьера, основатель дизайн-студии LiDesign Марина Донковцева, пишет «Газета.ru».

Дизайнер посоветовала выбирать плотные шторы, качественное покрывало и декоративные подушки в спокойных оттенках — они сразу создают ощущение уюта и статуса. Удачными цветами Донковцева назвала бежевый, графитовый, пыльно-розовый, оливковый и молочный.

При выборе постельного белья специалистка посоветовала обратить внимание на однотонные комплекты из сатина или льна. Дизайнер подчеркнула, что аккуратно заправленная кровать сразу делает интерьер собранным и стильным.

«Не стоит также забывать про декор. Один крупный постер, зеркало в лаконичной раме, свечи или ваза смотрятся лучше, чем множество случайных мелочей. В "дорогом" интерьере всегда чувствуется порядок, поэтому важно убрать визуальный шум и оставить только то, что действительно украшает комнату», — заключила эксперт.

Ранее эксперты подсчитали, что меблировка однокомнатной квартиры в России обойдется минимум в 150-200 тысяч рублей. Если выбирать более качественные и долговечные варианты, то сумма вырастет до 300–650 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жители Приднестровья выстроились в многотысячную очередь после одного действия Путина

    Россиян предостерегли от употребления всех блюд подряд вприкуску с хлебом

    Смерть отца и исчезновение сына по дороге домой в российском городе связали с криминалом

    Москва анонсировала удары по центрам принятия решения на Украине

    Модель из России весом 37 килограммов рассказала о себе со словами «не замечали мальчики»

    Российский Су-57Д сочли «лидером роя»

    Гоблин назвал двух единственных друзей России

    В России прокомментировали прибытие заминированного газовоза в порт под Петербургом

    Застройщики стали меньше затягивать со сдачей жилья

    Китай сделал заявление о соглашении Ирана и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok