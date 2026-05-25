Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:41, 25 мая 2026Забота о себе

Россиян предостерегли от употребления всех блюд подряд вприкуску с хлебом

Врач Вялов: Сочетание хлеба и углеводного гарнира ведет к лишним калориям
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Arkadiusz Fajer / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Сергей Вялов призвал не употреблять все блюда подряд вприкуску с хлебом. От этой ошибки он предостерег россиян в своем Telegram-канале.

По словам Вялова, на протяжении нескольких веков хлеб был необходимым источником энергии, поскольку люди много трудились. Однако к настоящему моменту условия жизни кардинально изменились. Так, большинство людей имеют минимальный уровень физической активности, а калории тем временем доступны в избытке, пояснил врач.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022

«Современный подход требует выбора: либо хлеб в качестве гарнира к основному блюду, либо традиционный гарнир. Сочетание хлеба и другого углеводного гарнира ведет к перегрузу углеводами и лишним калориям», — предупредил специалист.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Чистик рассказала, какие завтраки крадут энергию. Она предупредила, что упадок сил к полудню могут вызвать шоколадные подушечки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о взятии Одессы под контроль России

    Сына порезанного после исчезновения россиянина задержали

    Банк России повысил курс доллара

    Терешкова выбрала дочь вице-премьера сыграть ее в кино

    Путин разрешил применять армию России за рубежом еще в одном случае

    На Украине удар «Орешника» пересчитали в прилеты «Гераней»

    67-летний турист пригласил в номер отеля трансгендеров и лишился сотен тысяч рублей

    Раскрыты подробности нападения на исчезнувшего с сыном россиянина

    На трех федеральных трассах в России захотели изменить скоростной режим

    Популярной российской стримерше одобрили визу в Японию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok