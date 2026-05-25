Россиян предостерегли от употребления всех блюд подряд вприкуску с хлебом

Гастроэнтеролог Сергей Вялов призвал не употреблять все блюда подряд вприкуску с хлебом. От этой ошибки он предостерег россиян в своем Telegram-канале.

По словам Вялова, на протяжении нескольких веков хлеб был необходимым источником энергии, поскольку люди много трудились. Однако к настоящему моменту условия жизни кардинально изменились. Так, большинство людей имеют минимальный уровень физической активности, а калории тем временем доступны в избытке, пояснил врач.

«Современный подход требует выбора: либо хлеб в качестве гарнира к основному блюду, либо традиционный гарнир. Сочетание хлеба и другого углеводного гарнира ведет к перегрузу углеводами и лишним калориям», — предупредил специалист.

