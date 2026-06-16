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13:33, 16 июня 2026Россия

В российском городе перенесли день сдачи ОГЭ из-за БПЛА

В Воронеже перенесли день сдачи ОГЭ из-за угрозы удара БПЛА
Майя Назарова

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Воронеже перенесли день сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) из-за угрозы удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в правительстве российского региона, передает «Интерфакс».

В пресс-службе разъяснили, что решение пришлось принять в связи с тем, что из-за угрозы удара дронов в городе школьники оставались в укрытиях более двух часов.

Экзамен состоится в резервный день, заверили в воронежском правительстве. В то же время для выпускников Нововоронежа ОГЭ был возобновлен, но в связи с новым сообщением об угрозе атаки дети вновь отправили в убежище.

Ранее сообщалось, что в Севастополе девятиклассница трижды возвращалась из укрытия от БПЛА ради сдачи ОГЭ. Как отметил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, для школьников в Севастополе проводят инструктажи перед каждым тестированием, чтобы в случае опасности они сумели эвакуироваться в безопасное место.

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