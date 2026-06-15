Российская школьница трижды возвращалась из укрытия от БПЛА ради одной цели

В Севастополе девятиклассница трижды возвращалась из укрытия от БПЛА ради сдачи ОГЭ

В Севастополе девятиклассница трижды возвращалась из укрытия от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ради одной цели. Как стало известно руководителю Рособрнадзора Анзору Музаеву, российская школьница хотела сдать ОГЭ по литературе, передает ТАСС.

Он пояснил, что юная жительница Севастополя три раза возвращалась, чтобы дописать экзамен.

По сведениям Музаева, особенности государственной итоговой аттестации в Севастополе связаны с вопросами безопасности. Для школьников там проводят инструктажи перед каждым тестированием, чтобы в случае опасности они сумели эвакуироваться в безопасное место.

Организаторы зафиксируют время начала и окончания воздушной тревоги и добавят его к длительности экзамена, заверил глава Рособрнадзора.

До этого сообщалось, что школьницы из Дагестана пожаловались на заставивших их снять бюстгальтеры организаторов единого государственного экзамена (ЕГЭ).