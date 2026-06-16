Командир ВС РФ Задон: Слабым местом ВСУ в Константиновке были теплицы

Слабым местом в обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке, ключевом для наступления в Донбассе городе, были теплицы. Об этом рассказал командир батальона 465-го мотострелкового полка российских войск с позывным Задон, передает ТАСС.

«Выбрали, где самая слабая сторона у противника, туда сделали упор. Так мы зашли через теплицы, с теплиц все началось. Зачистили их, закрепились», — раскрыл подробности наступления военный Вооруженных сил (ВС) России.

Комбат добавил, что российские штурмовики в ходе операции успешно применили обманный маневр и «раздергали» бойцов ВСУ.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Константиновка уже скоро перейдет под полный контроль России. По его словам, организованное сопротивление в городе было парализовано.