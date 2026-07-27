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03:38, 27 июля 2026 (обновлено: 03:40, 27 июля 2026)Интернет и СМИ

Стало известно о планах Лерчек поехать в Белград

ТАСС: Лерчек планировала поехать в Белград для вакцинации после химиотерапии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), борющаяся с четвертой стадией рака, планировала после курса химиотерапии выехать из России в Сербии по заграничному паспорту. Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на источник.

По его словам, в Белград к блогеру должен был приехать врач из Германии. Ожидалось, что он вакцинирует ее.

Вместе с тем адвокаты Лерчек опровергли нарушение ею меры пресечения. Они утверждают, что блогер «строго соблюдала» наложенные на нее ранее запреты.

Ранее прокурор запросил ужесточение меры пресечения больной раком Лерчек. По его мнению, меру пресечения надо изменить с запрета определенных действий на домашний арест, потому что обвиняемая его нарушила, уехав на пару дней из Москвы в Санкт-Петербург.

Суд над Валерией Чекалиной был приостановлен в марте из-за болезни. Блогершу отпустили из-под домашнего ареста. Она проходила по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Дело связано с продажей фитнес-марафонов Лерчек. В июле гагаринский районный суд Москвы возобновил производство по уголовному делу.

Бывшего мужа блогера Артема Чекалина приговорили за вывод средств к семи годам лишения свободы.

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