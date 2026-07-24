Болеющей раком Лерчек захотели ужесточить меру пресечения

Прокурор просит ужесточить меру пресечения Лерчек

Прокурор запросил ужесточение меры пресечения больной раком блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек). Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, меру пресечения надо изменить с запрета определенных действий на домашний арест, потому что обвиняемая его нарушила, уехав на пару дней из Москвы в Санкт-Петербург. На этом фоне гособвинение также настаивает на возобновлении судебного процесса над Чекалиной. Дата заседания по этому вопросу будет назначена позже.

Собеседник агентства рассказал, что заграничный паспорт находится у Лерчек, что позволяет ей скрыться от следствия в другой стране.

Ранее суд изменил адрес проживания Лерчек.