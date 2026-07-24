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Силовые структуры
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19:17, 24 июля 2026 (обновлено: 19:27, 24 июля 2026)Силовые структуры

Болеющей раком Лерчек захотели ужесточить меру пресечения

Прокурор просит ужесточить меру пресечения Лерчек
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Прокурор запросил ужесточение меры пресечения больной раком блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек). Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, меру пресечения надо изменить с запрета определенных действий на домашний арест, потому что обвиняемая его нарушила, уехав на пару дней из Москвы в Санкт-Петербург. На этом фоне гособвинение также настаивает на возобновлении судебного процесса над Чекалиной. Дата заседания по этому вопросу будет назначена позже.

Собеседник агентства рассказал, что заграничный паспорт находится у Лерчек, что позволяет ей скрыться от следствия в другой стране.

Ранее суд изменил адрес проживания Лерчек.

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