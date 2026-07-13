Суд огласил решения для больной раком блогерши Лерчек

Суд изменил адрес проживания Лерчек и не стал рассматривать вопрос о возобновлении дела

В Москве суд изменил адрес проживания больной раком блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек). Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, на заседание в Гагаринский суд блогерша приехала вместе со своим возлюбленным — танцором из Аргентины Луисом Сквиччиарини.

В результате, суд удовлетворил ходатайство защиты удовлетворено, а вопрос о возобновлении уголовного дела в отношении Лерчек суд рассматривать не стал.

Ранее сообщалось, что суд должен был рассмотреть вопрос об изменении адреса проживания Чекалиной 10 июля, но в тот день она не смогла присутствовать на заседании из-за болезни.

Представляющий государственное обвинение прокурор обратился с ходатайством в Гагаринский суд Москвы, в котором сослался на ответ из онкологического центра имени Блохина об отсутствии медицинских ограничений или противопоказаний, препятствующих Чекалиной посещать судебные заседания.