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Забота о себе
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05:01, 3 августа 2026Забота о себе

Мужчины и женщины раскрыли самые нелепые фразы во время секса

HuffPost: Женщины заявили, что боятся назвать партнера не тем именем во время секса
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Vadym Huzhva / Shutterstock / Fotodom

Мужчины и женщины раскрыли самые нелепые и абсурдные фразы, которые они случайно произнесли во время секса. Своими историями они поделились с изданием HuffPost.

Девушка, представившаяся Самер, призналась, что, как и большинство людей, всегда боялась во время интимной близости назвать партнера не тем именем. Однако она не смогла избежать подобного конфуза. По словам Самер, после трех месяцев отношений она занялась сексом со своим парнем по имени Мэнни, но почему-то назвала его Джоном. «Я понятия не имею, кто такой Джон. Это имя просто вырвалось у меня. Я чувствовала себя идиоткой», — призналась девушка.

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Парень по имени Стю добавил, что дважды попадал в неловкую ситуацию во время секса. Впервые это случилось, когда он в кульминационный момент внезапно заявил девушке, носившей очки, что считает ее очень умной.

Во второй раз мужчина занимался с партнершей сексом в позе сзади и заметил на ее спине родинку, о чем тут же ей сообщил. «В разгар секса я сказал, что, возможно, ей стоит показать родинку врачу», — вспомнил он. Оглядываясь назад, Стю признает, что момент для подобного совета был не самый подходящий, но девушка только рассмеялась и впоследствии сходила к врачу.

Ранее пользовательницы форума Reddit рассказали о самых отвратительных открытиях, сделанных в гостях у мужчин. По словам одной из женщин, поводом не возвращаться в гости к потенциальному избраннику для нее стал экстремально грязный пол.

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