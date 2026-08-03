Врач рассказал о не имеющем вакцины новом виде вируса

Врач Умнов: Вирус Бурбона опасен не только отсутствием вакцины и специфического лечения

Ключевая проблема вируса Бурбона состоит не только в отсутствии вакцины и специфического противовирусного лечения, но и в сложностях с диагностикой, рассказал Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Хирург сообщил, что при заражении вирусом человек может столкнуться с такими проявлениями лихорадка; сильная усталость и слабость; головная боль; ломота в теле, мышечные и суставные боли; тошнота, рвота; сыпь в виде плоских и слегка возвышающихся красных пятнышек; потеря аппетита. В этом случае ключевая проблема не только в отсутствии вакцины и специфического противовирусного лечения, но и в диагностике заболевания.

«Симптомы Бурбона очень похожи на проявления других клещевых инфекций — той же болезни Лайма, эрлихиоза, вируса Хартленд. Многие врачи просто не сразу подозревают редкий вирус, особенно если пациент из региона, где о нём мало знают. А специальных коммерческих тестов для рутинной практики пока нет — при подозрении образцы крови приходится отправлять в самые передовые государственные лаборатории и только там могут что-то обнаружить», — рассказал врач.

Эксперты опасаются, что реальное число заражений выше часть случаев просто не выявляют Александр Умнов хирург

Умнов рассказал, что в больнице врачи могут назначать внутривенные жидкости для борьбы с обезвоживанием, препараты для снижения температуры и облегчения боли. Если вирус случайно примут за бактериальную инфекцию и назначат антибиотики, то они не подействуют — ведь причина в вирусе, объяснил он.

«Если после возможного контакта с клещом у вас появились необъяснимые лихорадка, сыпь, сильная головная боль или другие настораживающие симптомы — не занимайтесь самодиагностикой. Обратитесь к врачу и расскажите о контакте с клещом. Это повысит шансы на правильную и своевременную диагностику», — посоветовал хирург.

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