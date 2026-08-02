Российские мужчины начали уменьшать грудь

В России за год на 30 % вырос спрос на операции по уменьшению груди у мужчин

Спрос на операции по уменьшению груди у мужчин в России за год вырос на 30 процентов. Об этом пишет Baza.

Хирурги рассказали, что пациентов с гинекомастией — увеличением грудных желез — становится все больше. Если раньше основными причинами были ожирение и гормональные нарушения, то теперь к ним добавился прием антидепрессантов, мочегонных средств, таблеток от тошноты и препаратов для ЖКТ на основе домперидона.

Врачи отмечают, что не у всех, кто принимает эти медикаменты, развивается гинекомастия, так как все зависит от дозировки, длительности курса и индивидуальной реакции организма.

К операции обычно прибегают, когда грудь становится слишком заметной и доставляет дискомфорт. В Москве цена процедуры варьируется от 150 до 185 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — от 60 до 180 тысяч рублей. При этом часть мужчин выбирает гормональную терапию, чтобы избежать операции.

Ранее эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что у 65 процентов мужчин может развиться гинекомастия.