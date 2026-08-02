В США один трек переговоров с Украиной описали словами «очень-очень трудно»

Тернер: Переговоры с Украиной по производству Patriot решаются «очень-очень трудно»

Переговоры США с Украиной по производству ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot решаются «очень-очень трудно». Об этом заявил член Палаты представителей американского Конгресса Майк Тернер в эфире CBS.

«Идут переговоры о предоставлении Украине более широких возможностей иметь доступ к технологиям Patriot, чтобы она могла наладить производство и освоить оборонные технологии», — сообщил конгрессмен.

По его словам, процесс продолжается. При этом, решение связанных с ним вопросов он охарактеризовал словами «очень-очень трудно».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон предоставит Украине лицензию на производство боеприпасов для Patriot. Речь идет не о поставке готовых комплексов, а о передаче технологий и права на их производство.