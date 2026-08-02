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19:33, 2 августа 2026 (обновлено: 19:39, 2 августа 2026)Мир

В США один трек переговоров с Украиной описали словами «очень-очень трудно»

Тернер: Переговоры с Украиной по производству Patriot решаются «очень-очень трудно»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Lohnes / Getty Images

Переговоры США с Украиной по производству ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot решаются «очень-очень трудно». Об этом заявил член Палаты представителей американского Конгресса Майк Тернер в эфире CBS.

«Идут переговоры о предоставлении Украине более широких возможностей иметь доступ к технологиям Patriot, чтобы она могла наладить производство и освоить оборонные технологии», — сообщил конгрессмен.

По его словам, процесс продолжается. При этом, решение связанных с ним вопросов он охарактеризовал словами «очень-очень трудно».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон предоставит Украине лицензию на производство боеприпасов для Patriot. Речь идет не о поставке готовых комплексов, а о передаче технологий и права на их производство.

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