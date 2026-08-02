В МИД рассказали о расплате Киева людьми за кредит ЕС

Мирошник: Киев платит людьми за кредит ЕС

Киев платит людьми за кредит Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Единственный ресурс, которым располагает режим Зеленского в конфликте, — это живой мобилизуемый контингент украинцев (...) Это расплата за европейский кредит в 90 миллиардов долларов и обязательства военной помощи от стран НАТО после саммита в Анкаре», — подчеркнул дипломат.

Ранее Украина запросила у ЕС почти семь миллиардов евро из Европейского фонда мира на военные нужды. В этом году Киев получит более 23 миллиардов евро на оборонные нужды в рамках кредита ЕС.