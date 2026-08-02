Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:31, 2 августа 2026 (обновлено: 18:47, 2 августа 2026)Бывший СССР

В МИД рассказали о расплате Киева людьми за кредит ЕС

Мирошник: Киев платит людьми за кредит ЕС
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leon Neal / Getty Images

Киев платит людьми за кредит Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Единственный ресурс, которым располагает режим Зеленского в конфликте, — это живой мобилизуемый контингент украинцев (...) Это расплата за европейский кредит в 90 миллиардов долларов и обязательства военной помощи от стран НАТО после саммита в Анкаре», — подчеркнул дипломат.

Ранее Украина запросила у ЕС почти семь миллиардов евро из Европейского фонда мира на военные нужды. В этом году Киев получит более 23 миллиардов евро на оборонные нужды в рамках кредита ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Минобороны сообщило об ударе по сухогрузам в порту Николаева
    Китай открыл пограничный пункт с захотевшей стать сверхдержавой страной
    На Украине ввели ограничения на продажу топлива
    В МИД рассказали о расплате Киева людьми за кредит ЕС
    Тигр схватил пастуха за ногу и попытался утащить в лес
    В приграничном регионе человек пострадал из-за атаки ВСУ
    Россиянам объяснили причину отличия стоимости услуги в клинике от цены на сайте
    Одна из моделей Lada оказалась самым популярным в России внедорожником
    Людям с болезнями сердца раскрыли симптомы начинающегося инфаркта
    В Греции два вертолета столкнулись во время тушения лесных пожаров
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok