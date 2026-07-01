Украина запросила деньги на войну из Фонда мира

Reuters: Украина запросила у Европейского фонда мира 6,6 млрд евро на военную помощь

Украина попросила Европейский союз (ЕС) направить 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира на военную помощь. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо украинского министра обороны Михаила Федорова.

«Средства, выделенные в рамках Европейского фонда мира, могут стать одним из самых значимых вкладов Европы в оборону Украины в этом году, но только в том случае, если эти ресурсы будут направлены туда, где они принесут наибольший и самый быстрый военный эффект», — отметил Федоров в письме.

В этом году Украина получит более 23 миллиардов евро на оборонные нужды в рамках кредита ЕС. По словам министра обороны, даже с учетом этого и собственного финансирования Киева, «значительные» потребности в оборонном финансировании остаются неудовлетворенными. Новый пакет помощи необходим для того, чтобы воспользоваться образовавшимся на фронте «окном возможностей».

Ранее в Еврокомиссии сообщили о переизбытке военных денег на Украине. В ведомстве объяснили, что урезание первого европейского транша Украине на закупки боевых беспилотников связано с тем, что Киев не успевает осваивать средства.