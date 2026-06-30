Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:14, 30 июня 2026Экономика

Еврокомиссия сообщила о переизбытке военных денег на Украине

Представитель ЕК Уйвари рассказал о сложностях Киева с расходами кредита на €90 млрд
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Stringer / Reuters

Урезание первого европейского транша Украине на закупки боевых беспилотников с 5,9 миллиарда евро до 3,9 миллиарда связано с тем, что республика не успевает осваивать средства. Об этом на брифинге в Брюсселе рассказал представитель Еврокомиссии (ЕК) Балаш Уйвари, передает ТАСС.

По его словам, к настоящему времени Европа получила от Киева контракты только на пять миллиардов евро, при этом соглашения на сумму 1,1 миллиарда еще проверяются, так что больше перевести было невозможно.

«Когда мы просмотрим оставшиеся контракты, мы проплатим оставшиеся деньги», — объяснил Уйвари. При этом он добавил, что если Украина позднее дошлет контрактов на дроны еще на 900 миллионов евро, то сможет получить дополнительные средства.

Текущий транш является частью кредита на 90 миллиардов евро, который Европа предоставит Киеву в 2026-2027 годах. Одним из условий военных расходов является закупка вооружений у европейских или украинских производителей. Закупка американской техники или боеприпасов также возможна, но только с особого разрешения.

Ранее правительство Норвегии обязалось в 2026 году выделить на закупку морских беспилотников для Украины 127 миллионов долларов. Средства получат норвежские и украинские производители вооружений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия готовится везти бензин из-за границы. Названы три страны, которые могут поставить топливо

    АвтоВАЗ объявил дату начала производства обновленной Lada Niva Travel

    Женщина привязала собаку к столбу во время жары и улетела отдыхать в Египет

    Вылечившийся от рака культовый ведущий Джереми Кларксон вернется на телевидение

    Кардиолог назвал способ оценить риск сердечного приступа у женщин

    Медики в Москве достали 16 магнитов из носа 10-летнего ребенка

    Москвичам ответили на вопрос о приходе волны жары из Европы

    95-летний миллиардер отказался вносить пожертвование в фонд Гейтса из-за дела Эпштейна

    Захарова прокомментировала поставки Францией оружия Украине

    Научный сотрудник военного НИИ в России провернул схему на картах для Индии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok