Еврокомиссия сообщила о переизбытке военных денег на Украине

Представитель ЕК Уйвари рассказал о сложностях Киева с расходами кредита на €90 млрд

Урезание первого европейского транша Украине на закупки боевых беспилотников с 5,9 миллиарда евро до 3,9 миллиарда связано с тем, что республика не успевает осваивать средства. Об этом на брифинге в Брюсселе рассказал представитель Еврокомиссии (ЕК) Балаш Уйвари, передает ТАСС.

По его словам, к настоящему времени Европа получила от Киева контракты только на пять миллиардов евро, при этом соглашения на сумму 1,1 миллиарда еще проверяются, так что больше перевести было невозможно.

«Когда мы просмотрим оставшиеся контракты, мы проплатим оставшиеся деньги», — объяснил Уйвари. При этом он добавил, что если Украина позднее дошлет контрактов на дроны еще на 900 миллионов евро, то сможет получить дополнительные средства.

Текущий транш является частью кредита на 90 миллиардов евро, который Европа предоставит Киеву в 2026-2027 годах. Одним из условий военных расходов является закупка вооружений у европейских или украинских производителей. Закупка американской техники или боеприпасов также возможна, но только с особого разрешения.

Ранее правительство Норвегии обязалось в 2026 году выделить на закупку морских беспилотников для Украины 127 миллионов долларов. Средства получат норвежские и украинские производители вооружений.

