Фон дер Ляйен объявила о выделении средств ЕС на закупку дронов для ВСУ

Фон дер Ляйен: ЕК выделила Киеву 3,9 миллиарда евро на закупку дронов для ВСУ

Еврокомиссия выделила Киеву 3,9 миллиарда евро на закупку дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила в соцсети X председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня мы выделяем первый транш в размере 3,9 миллиарда евро на приобретение передовых беспилотных технологий для укрепления обороны Украины», — написала она.

Глава ЕК добавила, что в дальнейшем Европейский союз намерен выделить Киеву дополнительные средства на закупку дронов.

Ранее Еврокомиссия ввела требование закупать вооружение и военную технику европейского производства в рамках кредита Украине на общую сумму 90 миллиардов евро. Подавляющая часть этой суммы, согласно утвержденному требованию, будет использоваться для приобретения у европейских оборонных концернов снарядов и военной техники для нужд ВСУ.