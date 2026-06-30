Фон дер Ляйен объявила о выделении средств ЕС на закупку дронов для ВСУ

Еврокомиссия выделила Киеву 3,9 миллиарда евро на закупку дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила в соцсети X председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
«Сегодня мы выделяем первый транш в размере 3,9 миллиарда евро на приобретение передовых беспилотных технологий для укрепления обороны Украины», — написала она.
Глава ЕК добавила, что в дальнейшем Европейский союз намерен выделить Киеву дополнительные средства на закупку дронов.
Ранее Еврокомиссия ввела требование закупать вооружение и военную технику европейского производства в рамках кредита Украине на общую сумму 90 миллиардов евро. Подавляющая часть этой суммы, согласно утвержденному требованию, будет использоваться для приобретения у европейских оборонных концернов снарядов и военной техники для нужд ВСУ.