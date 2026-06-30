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13:33, 30 июня 2026Мир

Фон дер Ляйен объявила о выделении средств ЕС на закупку дронов для ВСУ

Фон дер Ляйен: ЕК выделила Киеву 3,9 миллиарда евро на закупку дронов для ВСУ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Еврокомиссия выделила Киеву 3,9 миллиарда евро на закупку дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила в соцсети X председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня мы выделяем первый транш в размере 3,9 миллиарда евро на приобретение передовых беспилотных технологий для укрепления обороны Украины», — написала она.

Глава ЕК добавила, что в дальнейшем Европейский союз намерен выделить Киеву дополнительные средства на закупку дронов.

Ранее Еврокомиссия ввела требование закупать вооружение и военную технику европейского производства в рамках кредита Украине на общую сумму 90 миллиардов евро. Подавляющая часть этой суммы, согласно утвержденному требованию, будет использоваться для приобретения у европейских оборонных концернов снарядов и военной техники для нужд ВСУ.

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