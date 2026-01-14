В Европе собрались обогатиться за счет рекордного кредита Украине

ЕК ввела требование закупать оружие ЕС в рамках 90-миллиардного кредита Украине

Еврокомиссия (ЕК) ввела требование закупать вооружение и военную технику европейского производства в рамках кредита Украине на общую сумму в 90 миллиардов евро. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, ее слова приводит ТАСС.

Ранее она заявила, что две трети от 90-миллиардного кредита Украине пойдут на закупку оружия, в котором остро нуждается Украина. Речь идет примерно о 60 миллиардах евро.

Подавляющая часть этой суммы, согласно утвержденному требованию, будет использоваться для приобретения у европейских оборонных концернов снарядов и военной техники для нужд Вооруженных сил республики (ВСУ). Таким образом, местные военные предприятия смогут обогатиться за счет многомиллиардного кредита Киеву. Американское же оружие, согласно одобренным правилам, будет приобретаться лишь в том случае, если не найдется европейских аналогов.

Фон дер Ляйен отметила, что помимо европейских оборонных концернов приоритетное право поставок военной техники получат профильные заводы, расположенные на Украине и в странах Европейской зоны свободной торговли. В результате на этих предприятиях будут открыты новые рабочие места, а оборонная промышленность ЕС получит дополнительный импульс. «Это очень много денег, и они должны давать нам дополнительные выгоды», — подчеркнула фон дер Ляйен.