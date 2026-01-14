Реклама

14:47, 14 января 2026

В Европе раскрыли главную цель 90-миллиардного кредита Украине

ЕК: Две трети 90-миллиардного кредита Украине пойдут на закупку оружия
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Подавляющая часть одобренного Украине 90-миллиардного кредита пойдет на закупку оружия и военной техники, в которых остро нуждается республика. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, ее слова приводит ТАСС.

На эти цели власти Евросоюза (ЕС) собираются выделить порядка 60 миллиардов евро из бюджетных средств региона. Оставшаяся треть (около 30 миллиардов) пойдет на покрытие растущего дефицита госказны республики, пояснила фон дер Ляйен.

Глава ЕК ожидает «скорейшего» утверждения этих предложений Советом ЕС. Первые кредитные средства, уточнила она, должны быть направлены Украине в апреле 2026 года. «Большая часть кредита пойдет на оружие, так как Украина продолжает вести войну с Россией», — резюмировала фон дер Ляйен.

Выделение Украине 90-миллиардного кредита из бюджетных средств Евросоюза (ЕС), предупредили ранее в Российской академии наук (РАН), может усугубить проблему и без того высокого госдолга ряда стран региона. С наибольшими проблемами, полагают эксперты, рискуют столкнуться Франция и Бельгия, где размер долговых обязательств уже превысил отметку в 100 процентов ВВП. Госдолг Германии, считающейся крупнейшей экономикой еврозоны, в 2026 году может достичь рекордных 512 миллиардов долларов. «Бюджетное оздоровление», отмечают в РАН, может дорого обойтись властям европейских стран.

