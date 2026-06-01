Трамп раскрыл четкие предложения Тегерану по ядерному оружию

Трамп заявил, что его мирные предложения Ирану четко исключают ядерное оружие у Тегерана

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social сообщил, что в его мирных инициативах, направленных Тегерану, прямо указано: у Исламской Республики не будет ядерного оружия.

Американский лидер раскритиковал телеканал CNN, который, по его словам, в очередной раз распространил «фейк», утверждая, будто сделка с Ираном по ядерной программе вообще не касается ядерной темы.

Трамп подчеркнул, что в соглашении, напротив, предельно четко и подробно прописаны положения о недопустимости наличия у Тегерана ядерного оружия, и большая часть документа посвящена именно ядерным аспектам.

28 мая сообщалось, что переговорщики США и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании, предусматривающего продление перемирия на 60 дней, теперь документ ожидает одобрения президента США Дональда Трампа.